Üsküdar'da 2 katlı metruk bina alev alev yandı

ÜSKÜDAR'da 2 katlı metruk binada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, binanın tamamını sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

İcadiye Mahallesi Söğütlük Sokak'taki 2 katlı metruk binada saat 02.30 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, binanın tamamını sardı. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise alevlere müdahale etti. Yangın, itfaiyenin çalışmaları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Binada yapılan kontrollerde içeride kimsenin olmadığı belirlendi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.