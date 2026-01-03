Üsküdar Sahili'nde lodos etkili oldu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası Üsküdar'da etkili olan lodos, Salacak Sahili'nde dev dalgaların oluşmasına neden oldu. Rüzgarın 50 ila 80 kilometre hızla esmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) hafta sonu için kent genelinde lodos uyarısında bulundu. AKOM'un uyarasında hafta sonu lodosun 50 ila 80 kilometre hızla esmesinin beklendiği duyurulmuştu. Fırtına uyarısının ardından Salacak Sahili'nde dalga boyu yükselirken, zaman zaman dalgaların kıyıya vurduğu görüldü. Kız Kulesi'ni görmeye gelenler zor anlar yaşadı. Yetkililer, rüzgarın etkisini sürdüreceğini belirterek sahil kesimlerinde dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.