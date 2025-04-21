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Üsküdar'da Kaza: Sürücü Araçla Kaçtı

Üsküdar'da Kaza: Sürücü Araçla Kaçtı
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Üsküdar'da direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü, otomobili ile bir bina bahçe duvarını yıkarak bahçeye düştü. Sürücü, kendi imkanlarıyla araçtan çıkıp olay yerinden kaçtı.

ÜSKÜDAR'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki binanın bahçe duvarını yıktı. Bahçeye düşen otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan sürücü, aracı olay yerinde bırakarak kaçtı.

Olay 22.45 sıralarında Ünalan Mahallesi Baraj Yolu Alt Sokak'ta meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 HUJ 852 plakalı otomobil, bir binanın bahçe duvarını yıkarak, bahçeye düştü. Yaklaşık 2 metre yükseklikteki duvardan düşen otomobilin içinden kendi imkanlarıyla çıkan sürücü, aracı olay yerinde bırakarak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri, kaza yerinde gerekli kontrolleri yaptı. Kaza yapan aracın trafikten çekme belgeli olduğu öğrenildi. Polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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