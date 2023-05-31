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Üsküdar'da kaçak kafe yıkımı sırasında İBB İmar Şube Müdürüne saldıran 2 kişi gözaltına alındı

Güncel Haberler

Üsküdar Salacak'taki kaçak kafelerin yıkımı sırasında yaşanan gerilimde, İBB İmar Şube Müdürü Ramazan Gülten kafe sahipleri tarafından darp edilmişti. Saldırının ardından emniyet kafe personeli olduğu tespit edilen 2 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Üsküdar Salacak sahilinde bulunan yapının imara aykırı olduğu gerekçesiyle yıkım kararı alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Üsküdar meydan düzenlemesi içinde kalan 431 ada 40 parseldeki kaçak olduğu belirtilen kafeyi yıkmak için harekete geçti.

Mahkemeye başvuran işletme sahibinin yürütmeyi durdurma talebi, İstanbul 5. İdare Mahkemesi tarafından reddedildi. Mahkemenin İBB'yi haklı bulması üzerine yıkım için harekete geçen İBB ekipleri işletme sahipleri tarafından saldırıya uğradı.

Üsküdar'da kaçak kafe yıkımı sırasında İBB İmar Şube Müdürüne saldıran 2 kişi gözaltına alındı

İBB'nin 3 personelinin darbedildiği saldırıda, İBB İmar Şube Müdürü Ramazan Gülten yüzünden yaralandı. Gülten, ekiplerinin müdahalesiyle olay yerinden uzaklaştırıldı.

Üsküdar'da kaçak kafe yıkımı sırasında İBB İmar Şube Müdürüne saldıran 2 kişi gözaltına alındı

Saldırının ardından Gülten hastaneye kaldırılırken, polis konuyla ilgili inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda kafe personeli olduğu tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Üsküdar Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Sencer:

Ağır cezalar ve yaptırımlar olmalı adam dövmek nedir

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