Üsküdar'da Çocuk Köyü ve At Çiftliği Protokolü Tartışıldı

Üsküdar Belediye Meclisi'nde, tadilat gerekçesiyle kapatılan çocuk köyündeki at çiftliğinin işletilmesi için İstanbul Atlı Spor Kulübü ile Üsküdar Belediyesi arasındaki protokole ilişkin teklif tartışıldı.

Üsküdar Belediye Meclisinin eylül ayı toplantılarının ikinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Ali Aral'ın başkanlığında hizmet binasında yapıldı.

Toplantıda, 4 Mart 2024'te açılan ancak yerel seçimlerin ardından bakım gerekçesiyle kapatılan Küçüksu'daki çocuk köyüne ilişkin Üsküdar Belediyesi ile İstanbul Atlı Spor Kulübü arasında protokol yapılmasına yönelik teklif görüşüldü.

Söz alan AK Parti Grup Sözcüsü Vefa Yunus Taylan, kendi dönemlerinde açılan Üsküdar Çocuk Köyü'nün yaklaşık 4 yıllık çalışma sonucunda vatandaşların hizmetine sunulduğunu dile getirdi.

Çocuk köyünün Üsküdarlılar ve İstanbullular dışında Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelenlerin teveccüh gösterdiği bir mekan olduğunu belirten Taylan, "İstanbul gibi yoğun nüfusun yaşadığı bir yerde, yaklaşık 90 dönümlük bir alan tamamen kamu hizmetine ayrıldı ve burada ciddi bir yatırım yapıldı." dedi.

Yerel seçimlerin ardından burasının kapatılmasına anlam veremediklerini kaydeden Taylan, şöyle devam etti:

"Biz de o dönem ilgililere çeşitli sorular yöneltmiştik. Aldığımız cevaplar, 'Göletin ve havuzun etrafında çit yokmuş, güvenlik sorunu varmış.' şeklinde oldu. Burası milletimizin parasıyla halkımızın hizmetine kazandırılmış vizyon bir projeydi. Ancak 1,5 yıldır işlemeyen, kapalı tutulan bir yer. Kamuoyunda da sık sık gündeme geldiği için bunu vurgulamak istiyorum. Bu tekliften anladığımız burası yakında faaliyete girecek. Buraya ne yapılacak, merakla bekliyoruz."

Taylan, AK Parti döneminde buradaki at çiftliğinin ihaleyle bir işletmeye devredildiğini ve belediyeye gelir sağladığını anlattı.

Meclis gündemine gelen teklifin belediyeye hiçbir getiri sağlamadığına dikkati çeken Taylan, "Şimdi burada bedelsiz bir şekilde, aslında belediyeye gelir getirebilecek fonksiyonda olan bu at çiftliğinin kiralanması gerekirken protokol yapma teklifiyle karşı karşıyayız. Bu durum, belediyeye gelir getirmesini engelleyici bir durumdur. Bu nedenle, tarafların içeriğinden bağımsız olarak belediyemize gelir getirmesi gereken böyle bir imkanın bedelsiz bir şekilde bir kurum ya da kuruluşa, sivil toplum örgütü de olabilir, verilmesini belediye mevzuatı açısından doğru bulmadığımızı ifade ediyorum. Bu bağlamda biz Cumhur İttifakı olarak 'hayır' oyu vereceğimizi belirtmek istiyorum." diye konuştu.

"Bir ay içinde çocuk köyünün açılışını gerçekleştireceğiz"

Üsküdar Belediye Meclisi 1. Başkanvekili Aral ise çocuk köyünün çok çabuk bir şekilde açıldığını söyledi.

Tesiste altyapı yetersizliği ve gerekli tesisat eksiklikleri olduğunu dile getiren Aral, "Seçim dönemine yetiştirilmiş gibi hazırlanmıştı. Biz bunu yeniliyoruz. Köyün altyapısı, elektrik sistemi dahil olmak üzere daha sağlıklı koşullara kavuşturuluyor. Bu konuda çalışıyoruz ve bir ay içinde çocuk köyünün açılışını gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından teklif, Cumhur İttifakı'nın "hayır" oyu vermesine rağmen oy çokluğuyla kabul edildi.