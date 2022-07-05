Üsküdar'da arızalanan İETT otobüsünü vatandaşlar itti Üsküdar Çengelköy'de arıza yapan İETT otobüsünün vatandaşlar tarafından itildiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Üsküdar Çengelköy'de arıza yapan İETT otobüsünün vatandaşlar tarafından itildiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Alınan bilgiye göre, Çengelköy Halk Caddesi'nde seyir halinde olan İETT otobüsü arızalandı. Otobüsün trafiği tıkaması nedeniyle yolcular ve civardaki esnaf, aracı iterek yolun üzerindeki bir cebe kadar ilerletti. Otobüsün esnaf ve yolcularca itildiği anları, bazı vatandaşlar cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Bu arada arızalı İETT otobüsü yoldan çekilene kadar Beykoz istikametine giden otobüslerin ilerleyebilmesi için trafik akışı kesilerek ulaşım sağlandı. AA / Tansel Parlak - Güncel Çengelköy Üsküdar İETT Güncel Haberler

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