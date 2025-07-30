Üsküdar'da 10 katlı binada yangın çıktı

Üsküdar'da 10 katlı binada yangın çıktı
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Üsküdar'da 10 katlı bir binanın 7. katında çıkan yangında 4 kişi mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale etti. 3 yaralıya olay yerinde, birine hastanede müdahale yapıldı.

Üsküdar'da bulunan 10 katlı bir binanın 7'inci katında yangın çıktı. Sağlık ekipleri, yangında mahsur kalanlardan 3'üne olay yerinde müdahale etti, bir kişi ise hastaneye kaldırıldı.

APARTMANDA YANGIN ÇIKTI

Yangın, saat 13.30 sıralarında Bulgurlu Mahallesi İzzettinbey Sokak'ta bulunan bir binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, 10 katlı binanın 7'inci katında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevleri görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

4 KİŞİ MAHSUR KALDI

Yangın sırasında dairede 4 kişi mahsur kaldı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler tarafından çıkarılan yaralılardan 3'üne olay yerinde müdahale edildi bir kişi ise hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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