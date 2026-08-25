Üsküdar Başkan Vekili Seçimi İptal

İstanbul 2. İdare Mahkemesi, Üsküdar Belediyesi Başkan Vekilliği seçimi için yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Cumhur İttifakı'nın Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili adayı Dündar Ziya Gültekin, Meclis Üyesi Sibel Tan Çetinkaya'nın başkan vekili seçilmesine ilişkin kararın iptal edilmesi talebiyle İstanbul 2. İdare Mahkemesinde dava açtı.

Gültekin, dava dilekçesinde, meclis kararının hukuka aykırı olduğunu, üçüncü turda 5 oy geçersiz sayıldığı halde geçersizlik nedenlerinin açıklanmadığını, tarafsızlığa aykırı davranıldığını, seçim güvenliğinin ihlal edildiğini, Belediye Kanunu ve Çalışma Yönetmeliği'ne aykırı olarak hiçbir gerekçe gösterilmeksizin 10 dakika verildiğini, bu ara esnasında hukuki sıfatı bulunmayan siyasi parti yöneticilerinin meclis üyelerinin bulunduğu grup odasına girerek oy kullanan meclis üyelerinin üzerinde baskı ve tehditte bulunduğunu iddia etti.

Dilekçede, seçimin iptali ve yürütmenin durdurulması kararı verilmesi talep edildi.

Bunun ardından davalı Üsküdar Belediye Başkanlığı adına avukat Birgül Aksoy, dava dosyasına savunma dilekçesi sundu.

Dilekçede, seçimin ilk 2 turunda adayların gerekli çoğunluğu sağlayamadığı, üçüncü turda da üye tam sayısının salt çoğunluğu olan 24 oyu alan adayın bulunmadığı, geçersiz oyların tamamı geçerli sayılsa dahi gereken oy sayısına ulaşamadığı, dördüncü turun yapılmasının zorunlu olduğu, netice itibarıyla sonuçların değişmeyeceği savunuldu.

Üçüncü turdan sonra verilen aranın mevzuatta tanınan bir yetkinin kullanılması olduğu öne sürülen dilekçede, meclis üyelerinin üzerinde baskı oluşturulduğuna ilişkin somut bir delil bulunmadığından, dava konusu seçimin mevzuata ve hukuka uygun olarak gerçekleştirildiğinden davanın reddine karar verilmesi istendi.

Karar

Davayı karara bağlayan İstanbul 2. İdare Mahkemesi, söz konusu kararda, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesinin üçüncü fıkrasında "Belediye başkan vekilinin belediye meclis üyeleri arasından ve gizli oyla seçileceği, ilk iki oylamada üye tam sayısının üçte iki ve üçüncü oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğunun aranacağı, üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylamanın yapılacağı, dördüncü oylamada en fazla oy alan üyenin belediye başkan vekili seçilmiş olacağı, oyların eşitliği durumundaysa kura çekileceği" hükümlerinin düzenlendiğini kaydetti.

Kararda, Sinem Dedetaş'ın görevinden uzaklaştırılması sonucunda belediye meclisinin, Meclis 1. Başkan Vekili Ali Aral'ın başkanlığında 5 Ağustos'ta toplandığı ve 4 tur halinde oylama yapıldığı belirtildi.

Adaylar Dündar Ziya Gültekin ile Sibel Tan Çetinkaya arasında geçen ilk iki tur oylamada üye tam sayısının üçte iki, üçüncü tur oylamada salt çoğunluğunun sağlanamadığı, dördüncü tur oylamada ise Çetinkaya'nın 22, Gültekin'in 18 oy aldığı aktarılan kararda, Çetinkaya'nın başkan vekili seçildiği kaydedildi.

Kararda, üçüncü turda geçersiz olduğu tespit edilen 5 oy pusulası üzerinde yapılan tetkikte hangi adayın tercih edildiğinin açıkça anlaşılabildiği, yazılan isimlerin net bir şekilde okunabilir olduğu, geçersiz sayılmalarını gerektirecek durumun söz konusu olmadığı, ayrıca Belediye Meclisi 1. Başkan Vekilince seçimin üçüncü ve dördüncü turları arasında 10 dakika ara verildiği, aynı zamanda arada meclis üyeleri arasında gerginlikler yaşandığının anlaşıldığı belirtildi.

Seçimin üçüncü turunda geçersiz sayılan oyların geçersiz sayılmalarını gerektirecek somut ve makul bir sebep bulunmadığına dikkati çekilen kararda, "Oy pusulalarının incelenmesinden tercih edilen isimlerin tereddüde yer vermeyecek, net bir şekilde okunabildiğinin görüldüğü, nitekim Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili tarafından da söz konusu oyların geçersiz sayılmasıyla ilgili olarak somut bir gerekçe belirtilmediği, bu suretle seçimdeki oy sayımlarının objektif, tarafsız ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmediğinin açık olduğu"na yönelik ifadeler yer aldı.

Kararda, "Seçime verilen ara esnasında yaşanan gerginlikler de göz önüne alındığında, bu tutumla seçim sürecinin sağlıklı ve güvenli bir şekilde yürütüldüğü hususunda kuşkulara mahal verildiği anlaşılmış olup, usul ve mevzuata uygun bir şekilde yürütülmediği anlaşılan dava konusu seçim işleminde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır." değerlendirmesi yapıldı.

Mahkeme kararında şunlar kaydedildi:

"Hukuka aykırılığı ortaya koyulan dava konusu seçim işleminin yürütmesinin devamı halinde seçime yönelik itirazların sürmesi sebebiyle davalı idarenin karar alma organlarında kurum içi huzur ortamının bozulabileceği ve kamu hizmetinin görülmesinde, yürütülmesinde aksamalar yaşanabileceği, bu durumun ise telafisi güç zararların ortaya çıkmasına neden olabileceği anlaşıldığından meclis kararının yürütmesinin durdurulması gerektiği sonucuna varılmıştır."

Kararda, İstanbul Bölge İdare Mahkemesine 7 gün içinde itiraz edilebileceği bilgisine de yer verildi.

Kaynak: AA