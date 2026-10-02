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USC, İsrail sağlık ekiplerinin katıldığı eğitimde ABD donanmasına kadavra satışını kesti

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Southern California Üniversitesi (USC), İsrail sağlık ekiplerinin katıldığı eğitimlerde kullanılmak üzere ABD donanmasına kadavra satışını durdurdu. Üniversite, sözleşmeyi protestolar değil, San Diego Üniversitesinin artık kadavra vermemesi nedeniyle yenilemeyeceğini açıkladı.

ABD'deki Southern California Üniversitesi (USC), İsrail ordusuna bağlı sağlık ekiplerinin de katıldığı eğitimlerde kullanılmak üzere doktor ve sağlık personelinin eğitiminde ABD donanmasına kadavra satmayı durdurdu.

Southern California Üniversitesi (USC), üniversitenin yayın organı Annenberg Media'ya yazılı açıklama gönderdi.

Açıklamada, üniversitenin ABD donanmasına kadavra satışını 24 Eylül itibarıyla durdurduğu ve donanma ile yapılan anlaşmanın yenilenmeyeceği kaydedildi.

Sözleşmenin yenilenmeme nedeninin protestolar olmadığı vurgulanan açıklamada, San Diego Üniversitesinin (UCSD)??? artık kendilerine kadavra vermemesi nedeniyle böyle bir karar alındığı aktarıldı.

Kadavralardan 1 milyon doların üzerinde kazanç

Annenberg Media, haziran ayında yayımladığı bir haberde, UCSD'nin USC'ye kadavra temin ettiğini ve USC'nin bu kadavraları, İsrail askerlerinin de katıldığı donanma eğitimlerinde kullandığını ortaya çıkarmıştı.

USC, 2016'da imzalanan sözleşme kapsamında kadavra satışlarından 1 milyon doların üzerinde kazanç elde etmişti.

Kaynak: AA
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