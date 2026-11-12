Uşakov, Putin ile Trump'ın temsilcilerinin Ukrayna müzakerelerinde uzlaştığını söyledi

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Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner ile yaptığı görüşmede, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik müzakere sürecinin sürdürülmesi konusunda mutabık kalındığını söyledi.

Uşakov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin'in Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner ile görüşmesini değerlendirdi.

Görüşmenin kapsamlı, yapıcı ve faydalı olduğunu belirten Uşakov, Putin'in görüşmede, geçen ay Herson bölgesindeki Oleşki şehrinde gerçekleştirilen insani yardım operasyonunun benzerinin Donetsk bölgesindeki Konstantinovka kentinde yapılmasını teklif ettiğine dikkati çekti.

Uşakov, "Amerikan müzakereciler, Konstantinovka'da da insani yardım operasyonunun yapılması teklifini destekledi. Bu yeni operasyona ilişkin ABD temsilcileriyle temaslara başlanması konusunda mutabık kalındı. Mayın temizleme çalışmalarına derhal başlamaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Görüşmede güvenlikle ilgili konuların ele alındığını kaydeden Uşakov, şöyle konuştu:

"Putin, ABD'nin Ukrayna'daki savaşın ardından Avrupa'da güvenlik sisteminin oluşturulması kapsamında Rusya ve Ukrayna'nın güvenlik meselelerine çözüm bulunması yönündeki inisiyatifini destekledi. Mevcut sistemin çalışmadığı aşikar. Avrupalı temsilcilerin de bölünmez güvenlik ve barışa dayalı yeni, uzun vadeli bir sistemin parametrelerinin belirlenmesine yönelik çalışmaları destekleyeceklerini umuyoruz. Amerikan temsilcileriyle bu konudaki çalışmalara derhal başlamaya hazırız."

Görüşmede, Rusya'nın 2021'de ABD ve NATO'ya güvenlik garantileri verilmesine yönelik anlaşma taslaklarını??????? sunduğunu anımsatan Uşakov, bu taslakların NATO'nun genişlememesini, Rusya sınırlarına tehdit oluşturan silah sistemlerinin konuşlandırılmamasını ve ittifak güçlerinin konuşlanma düzeninin Rusya-NATO Kurucu Senedi'nin imzalandığı döneme göre belirlenmesini öngördüğünü söyledi.

Uşakov, "Söz konusu hususlara bazı yeni fikirleri de eklemek istiyoruz. Zira Kiev yönetimini kurtarmak için Rusya'yı stratejik yenilgiye uğratmak isteyen Batı, bugün bize karşı hareket ediyor." dedi.

"Avrupalıların eylemleri, savaşı istediklerini gösteriyor"

Avrupa'nın Ukrayna krizinin çözümüne yönelik sürece dahil olmaya çalıştığına dikkati çeken Uşakov, "Putin'in dediği gibi, Avrupalıların Ukrayna'da barış mı savaş mı istedikleri konusunda karar almaları gerekiyor. Şu ana kadar tüm eylemleri, savaşı istediklerini gösteriyor. Çatışmaların sonlandırılmasının ardından Ukrayna topraklarında Gönüllüler Koalisyonu'na bağlı yabancı askeri birliklerin konuşlandırılması ısrarla gündeme getiriliyor. Bu, sonsuz bir savaşın reçetesidir." diye konuştu.

Ukrayna'nın çatışmaların sonlandırılmasına yanaşmadığını belirten Uşakov, "Görüşmede Kiev'in savaşı sonlandırmak istemediği vurgulandı. Çünkü savaş sona erer ermez Ukrayna'da seçimlerin yapılması gerekecek. Ancak kimse iktidarı kaybetmek istemiyor." diye konuştu.

Uşakov, bu konuların Putin ve Trump arasında Guangdong eyaletinin Şıncın kentinde düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Liderler Zirvesi kapsamında yapılacak görüşmede ele alınacağını bildirdi.

"Esir takasının parametreleri üzerinde uzlaşılıyor"

Amerikan temsilcilerinin, Ukrayna-Rusya savaşını sona erdirmek amacıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de gerçekleştirilen üçlü müzakerelerle ilgili değerlendirmelerde bulunduklarını aktaran Uşakov, Rusya ve ABD'nin bu konudaki değerlendirmelerinin örtüştüğünü söyledi.

Uşakov, "Müzakere sürecinin sürdürülmesi konusunda mutabık kalındı. Özellikle, Abu Dabi'de ele alınan en kapsamlı esir takasının yapılmasına yönelik inisiyatif desteklendi. Bu takasın parametreleri üzerinde uzlaşılıyor." ifadelerini kullandı.

Rusya ve Ukrayna arasında 2025'ten bu yana 35 esir değişiminin yapıldığını ve bu değişimler kapsamında yaklaşık 5 bin kişinin karşılıklı olarak serbest bırakıldığını kaydeden Uşakov, Ukrayna tarafının anlaşmaları uygulayacağı umudunu paylaştı.

Uşakov, Trump'ın özel temsilcileri Witkoff ve Kushner'in İrlanda'nın başkenti Dublin'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı temsilcilerle bir araya geleceği bilgisini paylaşarak, "Moskova'nın sinyallerinin onlara eksiksiz ve titizlikle iletileceğini umuyoruz." dedi.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Uşakov, Amerikan tarafıyla temas halinde olacaklarını dile getirdi.

Kaynak: AA