Uşak'ta Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı
Uşak'ta yapılan uyuşturucu ticareti operasyonunda, 4 şüpheli yakalanarak tutuklandı. Operasyonda 4 bin 200 kullanımlık sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde 4 adrese operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramada, 4 bin 200 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu, 46 yeşil reçeteye tabi hap ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel