Haberler

Uşak'ta uyuşturucu satanlara yönelik operasyonda yakalanan 9 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 9'u tutuklandı. Operasyonda büyük miktarda uyuşturucu madde ve ele geçirilmiş para bulundu.

Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezi ve Karahallı ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada 361 gram sentetik uyuşturucu, 300 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu, 392 yeşil reçeteye tabi uyuşturucu etkili hap ve 1 hassas terazi ele geçirildi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 600 liraya el konuldu.

Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık
Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı

Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sivas Mehmet Amca'yı konuşuyor! Toplu taşıma rekoru kırdı, rakam 'pes' dedirtti

Bir şehir Mehmet Amca'yı konuşuyor! Toplu taşıma rekoru kırdı
DEM'li Meral Danış Beştaş'ın Öcalan için yaptığı benzetme sunucuyu da şaşırttı

Öcalan için yaptığı benzetmeden sonra sunucunun yüzüne bakar mısınız
Türk televizyon tarihine geçecek sahne! Uraz Kaygılaroğlu, diziden Bahçeli'ye mesaj gönderdi

Diziden Bahçeli'ye mesaj gönderdi
Sepp Piontek'i kaybettik

A Milli Takım'ın eski teknik direktörü hayatını kaybetti
Sivas Mehmet Amca'yı konuşuyor! Toplu taşıma rekoru kırdı, rakam 'pes' dedirtti

Bir şehir Mehmet Amca'yı konuşuyor! Toplu taşıma rekoru kırdı
Bu gençler çıldırmış olmalı! Zayıflamak için yaptıklarına bakın

Bu gençler çıldırmış olmalı! Zayıflamak için yaptıklarına bakın
Galatasaray'ın perişan ettiği Juventus'u bekleyen büyük tehlike

Galatasaray'ın perişan ettiği Juventus'u bekleyen büyük tehlike