Uşak'ta mide ve bağırsaklarında uyuşturucu bulunan 2 şüpheli tutuklandı

Uşak'ta, mide ve bağırsaklarında 1 kilo 70 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen yabancı uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlenen taksiyi durdurdu.

Taksideki İran uyruklu 2 yolcu gözaltına alındı.

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen şüphelilerin röntgen ve tomografi çekiminde mide ve bağırsaklarında kapsüller olduğu belirlendi.

Şüphelilerin yuttuğu 93 kapsülden 1 kilo 70 gram sentetik uyuşturucu çıkarıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.