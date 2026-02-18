Haberler

Uşak'ta mide ve bağırsaklarında uyuşturucu bulunan 2 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uşak'ta, bir ihbar üzerine durdurulan takside mide ve bağırsaklarında 1 kilo 70 gram sentetik uyuşturucu bulunan iki İran uyruklu şahıs tutuklandı.

Uşak'ta, mide ve bağırsaklarında 1 kilo 70 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen yabancı uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlenen taksiyi durdurdu.

Taksideki İran uyruklu 2 yolcu gözaltına alındı.

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen şüphelilerin röntgen ve tomografi çekiminde mide ve bağırsaklarında kapsüller olduğu belirlendi.

Şüphelilerin yuttuğu 93 kapsülden 1 kilo 70 gram sentetik uyuşturucu çıkarıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA " / " + Mehmet Çalık -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden aldığı Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler

Görevden aldığı Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu

Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu
Mbappe'nin Prestianni'nin gözlerinin içine baka baka defalarca küfrettiği görüntüler ortaya çıktı

Gözlerinin içine baka baka defalarca aynı küfrü etti
Dursun Özbek kesenin ağzını açtı! Tarihi galibiyete tarihi prim

Juventus'u sahadan silen takıma bir müjde daha
Sıfır TOGG alan vatandaş, 3 gün sonra hayatının şokunu yaşadı: 100 km bile olmadı

Sıfır TOGG alan vatandaş, 3 gün sonra hayatının şokunu yaşadı
Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu

Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu
Fenerbahçe'nin genç yıldızı İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geldi
3 günde 10 bin prezervatif tüketilen organizasyonda beklenen oldu

3 günde 10 bin prezervatif tüketen organizasyon için harekete geçildi