Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
Uşak'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. Narkotik ekipleri, eş zamanlı baskınlarda 6 bin 750 kullanımlık sentetik uyuşturucu ve diğer uyuşturucu maddeler ele geçirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi.
Aramalarda, 6 bin 750 kullanımlık A4 kağıdına emdirilmiş sentetik uyuşturucu, 21 yeşil reçeteye tabi hap ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.