Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi.

Aramalarda, 6 bin 750 kullanımlık A4 kağıdına emdirilmiş sentetik uyuşturucu, 21 yeşil reçeteye tabi hap ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.