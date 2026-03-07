Haberler

Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu ticareti operasyonunda, 313 gram metamfetamin ve başka uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde belirlenen 3 adrese operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada, 313 gram metamfetamin, 907 kullanımlık A4 kağıdına emdirilmiş sentetik uyuşturucu, 25 yeşil reçeteye tabi hap ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık
