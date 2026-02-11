Haberler

Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Uşak'ta gerçekleşen uyuşturucu ticareti operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı. Yapılan baskınlarda 548 yeşil reçeteye tabi hap, 6 gram kokain ve esrar ele geçirildi.

Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen 3 adrese operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada, 548 yeşil reçeteye tabi hap, 6 gram kokain ve bir miktar esrar ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.




