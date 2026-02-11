Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
Uşak'ta gerçekleşen uyuşturucu ticareti operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı. Yapılan baskınlarda 548 yeşil reçeteye tabi hap, 6 gram kokain ve esrar ele geçirildi.
Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen 3 adrese operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramada, 548 yeşil reçeteye tabi hap, 6 gram kokain ve bir miktar esrar ele geçirildi.
Operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel