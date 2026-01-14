Uşak'ta uyuşturucu bulunan otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı
Uşak'ın Banaz ilçesinde, durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 135 gram metamfetamin ele geçirildi. Araçta bulunan M.Y. ve H.E. gözaltına alındı ve çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Orhan Sunal - Güncel