Uşak'ta uyuşturucu bulunan otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Uşak'ın Banaz ilçesinde, durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 135 gram metamfetamin ele geçirildi. Araçta bulunan M.Y. ve H.E. gözaltına alındı ve çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Uşak'ın Banaz ilçesinde, uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Uşak-Ankara kara yolunda şüphelenilen bir otomobili durdurdu.

Araçta 135 gram metamfetamin bulundu. Otomobildeki M.Y. ve H.E. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Orhan Sunal - Güncel
