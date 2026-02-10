Uşak'ta refüje çarpan panelvandaki 1 kişi yaralandı
Afyonkarahisar-Uşak kara yolunda meydana gelen kazada, bir panelvan refüje çarparak karşı şeride geçti. Kaza sonucu 69 yaşındaki yolcu hastaneye kaldırıldı.
Uşak'ta panelvanın refüje çarpması sonucu yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.
Afyonkarahisar- Uşak kara yolunda seyreden M.S. (58) yönetimindeki 64 FK 171 plakalı panelvan, Bozkuş köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.
Panelvan, çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçerek durabildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan panelvanda yolcu A.S. (69) ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
