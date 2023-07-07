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Uşak'ta Temmuz ayında sel baskını: 3 farklı evde hasar meydana geldi

Uşak'ta Temmuz ayında sel baskını: 3 farklı evde hasar meydana geldi

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Uşak'ta yağan sağanak yağmur sonrasında dereden su taşmasıyla birlikte Banaz'da sel meydana geldi. Selden kaynaklı 3 farklı evde hasar meydana geldi. Uşak'ta öğlen saatlerinde sağanak yağmur başladı. Ani gelen yağmurda kent merkezi ve bazı ilçelerde olumsuzluklar da meydana geldi. Şiddetli sağanak yağışa bağlı olarak Banaz ilçesine bağlı Büyükoturak köyünde yağmurdan kaynaklı taşan dere suyu köyde sele neden oldu. Selden kaynaklı 3 evin bahçesi ve 1 evin içerisini su bastı. Ekiplerin yaşanılan olumsuzluklara karşı çalışmaları sürerken meydana gelen selde herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadığı öğrenildi.

Uşak'ta Temmuz ayında sel baskını: 3 farklı evde hasar meydana geldi

UŞAK - Uşak'ta yağan sağanak yağmur sonrasında dereden su taşmasıyla birlikte Banaz'da sel meydana geldi. Selden kaynaklı 3 farklı evde hasar meydana geldi.

Uşak'ta öğlen saatlerinde sağanak yağmur başladı. Ani gelen yağmurda kent merkezi ve bazı ilçelerde olumsuzluklar da meydana geldi. Şiddetli sağanak yağışa bağlı olarak Banaz ilçesine bağlı Büyükoturak köyünde yağmurdan kaynaklı taşan dere suyu köyde sele neden oldu. Selden kaynaklı 3 evin bahçesi ve 1 evin içerisini su bastı. Ekiplerin yaşanılan olumsuzluklara karşı çalışmaları sürerken meydana gelen selde herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Köksal Kılınç - Güncel

Büyükoturak Banaz Uşak Güncel Haberler

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