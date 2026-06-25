Uşak'ta son kullanma tarihi geçmiş 29 ton çikolata ele geçirildi

Uşak'ta bir gıda deposunda yapılan denetimde son kullanma tarihi geçmiş 29 ton çikolata ile 1 ton 600 kilogram bozuk konserve ürünü ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

GIDA DEPOSUNDA DENETİM

Uşak'ta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezindeki bir gıda deposunda denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde depoda bulunan ürünler tek tek incelendi.

30 TONDAN FAZLA BOZUK ÜRÜN BULUNDU

Yapılan incelemelerde son kullanma tarihi geçmiş ve bozuk olduğu belirlenen 29 ton çikolata ile 1 ton 600 kilogram konserve ürünü ele geçirildi. Ekipler, insan sağlığını tehlikeye düşürebilecek ürünlere el koydu.

2 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM

Operasyon kapsamında gözaltına alınan Ö.Ö. (53) ile K.Ö. (47), emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.Şüpheliler hakkında "bozulmuş ve değiştirilmiş gıda ve ilaçların ticareti" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.

ÜRÜNLER İMHA EDİLECEK

Yetkililer, ele geçirilen bozuk gıda ürünlerinin imha edileceğini açıkladı.