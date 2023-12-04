Uşak Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen konferansta Uşak halısının tarihçesi ve kültürel önemi üzerine konuşmalar yapıldı. Konferansa Antika Tekstil Uzmanı Deniz Coşkun, Geleneksel Türk El Sanatları Vakıf Başkanı Kerim Sefer ve Ressam Devlet Sanatçısı Devrim Erbil de katıldı.

Uşak'ta "Tarih boyunca Uşak halısı" konulu konferans yapıldı.

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki etkinliğin açılışında konuşan Uşak Valisi Turan Ergün, kentin kültürel değerleri arasında ilk akla gelen alanın Uşak halısı olduğunu söyledi.

Uşak halısının 15. yüzyıldan itibaren önemli bir ticaret malı olduğunu dile getiren Ergün, kentin sanayisinde bugün de önemli bir yer edindiğini ifade etti.

Ergün Uşak halısının aydınlanma döneminin ressamlarına ilham kaynağı olduğuna değinerek, "Bir çok ressamın tuvallerinde, duvarlarında, yerlerde, masalarda Uşak halı desenlerini görmek mümkün." dedi.

Uşak halısının yüzyıllardır kadınlar tarafından dokunmaya devam ettiğini belirten Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ise, "Uşak halıları çok değerli. Metre karesinde 90 bine yakın ilmeğiyle, kök boyasıyla gerçekten de büyük bir emekle ortaya çıkıyor. Bizde Uşak Belediyesi olarak bu önemli değerimizi, kültürel varlığımızı korumak ve gelecek nesillere taşımak için çaba sarf ediyoruz." diye konuştu.

Konferansta Antika Tekstil Uzmanı Deniz Coşkun, Geleneksel Türk El Sanatları Vakıf Başkanı Kerim Sefer, Ressam Devlet Sanatçısı Devrim Erbil sunum yaptı.