Uşak'ta takla atan otomobilde 4 yaralı

Uşak'ta otomobilin bariyere çarpıp takla atması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

C.Ç. (38) yönetimindeki 06 RE 202 plakalı otomobil, Yenierice köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil karşı şeride geçti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile eşi C.Ç. (35), çocukları A.Ç. (14) ve A.Ç. (16) ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA