Haberler

Uşak'ta seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Uşak'ta seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uşak'ta Atatürk Bulvarı'nda seyir halindeki bir otomobilin motor bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Sürücünün durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle olay yerine intikal eden ekipler, yangını kontrol altına aldı.

Uşak'ta, seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Atatürk Bulvarı'nda ilerleyen İ.S. (31) yönetimindeki 06 MTP 58 plakalı otomobilin motor bölümünden henüz belirlenemeyen nedenle duman yükselmeye başladı.

Dumanı fark eden sürücü, otomobili durdurarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel
Üç kesime dağıtılacak! Bakanlık, 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayırdı

Üç kesime dağıtılacak! 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayrıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor! Can Yaman da gözaltında

Ünlü oyuncu gece mekan baskınında gözaltına alındı
Kent merkezinin dibinde! Tam 15 metre çöktü

Kent merkezinin dibinde! Tam 15 metre çöktü
Süper Kupa'da süper final! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri

Süper Kupa'da süper final! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri
Philadelphia Şerifi ICE Polisine meydan okudu: Onlar sahte kolluk kuvveti

Philadelphia Şerifi ICE Polisine meydan okudu: Onlar sahte kolluk gücü
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor! Can Yaman da gözaltında

Ünlü oyuncu gece mekan baskınında gözaltına alındı
Özel'e 5 dakika bile ayırmadı, Şam'da Şara ile görüştü

Özel'e 5 dakika bile ayırmadı, Şam'da Şara ile görüştü
Guendouzi, Süper Kupa finali için Tedesco'nun yanına gitti

Formayı verecek mi? Yeni transfer yanına gelip "Ben hazırım" dedi