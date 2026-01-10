Uşak'ta seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
Uşak'ta Atatürk Bulvarı'nda seyir halindeki bir otomobilin motor bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Sürücünün durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle olay yerine intikal eden ekipler, yangını kontrol altına aldı.
Atatürk Bulvarı'nda ilerleyen İ.S. (31) yönetimindeki 06 MTP 58 plakalı otomobilin motor bölümünden henüz belirlenemeyen nedenle duman yükselmeye başladı.
Dumanı fark eden sürücü, otomobili durdurarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel