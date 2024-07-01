Uşak'ta samanlıkta çıkan yangın söndürüldü
Uşak'ın Banaz ilçesinde Ayşe Yıldırım'a ait besihanenin yanındaki samanlıkta çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek ahıra sıçradı. İtfaiye, orman işletme müdürlüğü, polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi ve ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangında samanlık ve ahır zarar gördü.
Uşak'ın Banaz ilçesinde samanlıkta çıkıp ahıra sıçrayan yangın söndürüldü.
Dilek Mahallesi Kemal Tahir Sokak'ta Ayşe Yıldırım'a ait besihanenin yanındaki samanlıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler ahıra sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, Banaz Orman İşletme Müdürlüğü, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında samanlık ve ahır zarar gördü.