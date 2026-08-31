Uşak'ta panelvanın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Uşak'ta, geri manevra yapan panelvanın çarptığı 88 yaşındaki kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Uşak'ta, geri manevra yapan panelvanın çarptığı 88 yaşındaki kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
M.Ş. (45) yönetimindeki 64 AFF 351 plakalı panelvan, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde, geri manevra yaptığı sırada İbrahim Çeltikçi'ye çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çeltikçi, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Sürücü M.Ş. gözaltına alındı.
Kaynak: AA