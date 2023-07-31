Uşak'ta Otomobilin Park Halindeki Kamyona Çarptığı Kazada 3 Kişi Yaralandı

Uşak'ta Hacım köyü istikametinden kent merkezine seyreden bir otomobil, park halindeki bir kamyona çarptı. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumları iyi.