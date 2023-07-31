Uşak'ta Otomobilin Park Halindeki Kamyona Çarptığı Kazada 3 Kişi Yaralandı
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Uşak'ta Hacım köyü istikametinden kent merkezine seyreden bir otomobil, park halindeki bir kamyona çarptı. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumları iyi.
Uşak'ta otomobilin park halindeki kamyona çarptığı kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Hacım köyü istikametinden kent merkezine seyreden H.Ç. (54) yönetimindeki 64 LS 563 plakalı otomobil, Koyunbeyli köyü yakınlarında park halindeki 64 ABF 494 plakalı kamyona çarptı.
Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan Y.Ç. (35) ve Z.Ç. (52) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Berkan Çetin - Güncel