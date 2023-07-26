Uşak'ta Otomobil Şarampole Düştü, Sürücü Hastaneye Kaldırıldı
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Uşak'ın Banaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şarampole düşen otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, ambulansla Banaz Devlet Hastanesine kaldırıldı ve hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.
Uşak'ın Banaz ilçesinde şarampole düşerek ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Z.Ö. (38) yönetimindeki 03 ZC 099 plakalı otomobil, Büyükoturak köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole düştü.
Ağaca çarparak duran otomobildeki sürücü, ambulansla Banaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Berkan Çetin - Güncel