Uşak'ta şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
İzmir-Uşak kara yolunda bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.
Uşak'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
İzmir- Uşak kara yolunda Ümit Güneş (25) yönetimindeki 65 EV 148 plakalı otomobil, Huzurpark yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.
Daha sonra yan yola geçen otomobil, şarampole devrilip takla attı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Otomobildeki Musa Köse'nin (29) hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada ağır yaralanan sürücü ile araçtaki A.K. (25), ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Sürücü Ümit Güneş, kaldırıldığı özel bir hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel