Uşak, mevsimin ilk kar yağışıyla beyaza büründü

Uşak kent merkezi akşam saatlerinde başlayan kar yağışıyla beyaza büründü. Şehrin işlek noktalarında vatandaşlar kar topu oynarken, karayolları ekipleri trafik akışını sağlamak için tuzlama çalışmaları yaptı.

Uşak kent merkezi mevsimin ilk kar yağışıyla beyaza büründü.

Akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle park, bahçe, araçların üstü ve evlerin çatıları beyaza büründü.

Kar yağışının ardından özellikle şehrin işlek noktalarından Atapark'ta vatandaşlar fotoğraf çekildi, kar topu oynadı.

Kar yağışı nedeniyle Karayolları ekiplerince İzmir-Ankara kara yolunun geliş gidiş güzergahlarında trafiğin aksamaması için tuzlama çalışması yapıldı.

Polis ekiplerince kara yolunda sık sık kontroller gerçekleştirildi.

Öte yandan Uşak Valiliği İl Özel İdaresi ekiplerince ise köy yollarında kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel
Haberler.com
500

