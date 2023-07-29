Uşak'ta Mesire Alanında Silahlı Kavga: Bir Kişi Yaralandı

Uşak'ın Yeşil Karaağaç Mahallesi'ndeki mesire alanında iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. A.G, üzerindeki silahla ateş ederek C.Ş'yi yaraladı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, şüpheli A.G gözaltına alındı.

Uşak'ta mesire alanında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Yeşil Karaağaç Mahallesi'ndeki mesire alanında iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.G, üzerindeki silahla ateş ederek C.Ş'yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı C.Ş, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ekipler, şüpheli A.G'yi suç aleti silahla birlikte gözaltına aldı.