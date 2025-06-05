Uşak'ta Kamyonet-Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı

Uşak'ta Kamyonet-Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı
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Uşak'ın Banaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5'i çocuk olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Uşak'ın Banaz ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 5'i çocuk 7 kişi yaralandı.

Uşak-Afyonkarahisar kara yolunda M.D. (49) yönetimindeki 35 BME 369 plakalı kamyonet, Dumlupınar Kavşağı'nda N.E. (42) idaresindeki 57 AK 304 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerinde sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada kamyonetteki H.D. (22) ve S.D. (17) ile otomobildeki S.A. (17), K.N.A. (13), A.A. (7), R.A. (5) ve G.A. (37) yaralandı.

Ambulansla Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel
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