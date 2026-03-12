Haberler

Uşak'ta İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi

Uşak'ta, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Atatürk Kültür Merkezi'ndeki programda konuşan Besim Atalay Güzel Sanatlar Lisesi Tarih Öğretmeni Yasemin Sezer, Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerinde milletin inancından beslendiğini söyledi.

İstiklal Marşı'nın gururunu yürekten hissettiklerini dile getiren Sezer, "Her okunduğunda dudaklarımızla beraber kalplerimiz de titrer çünkü o dizelerde geçmişimiz, şehitlerimiz ve dualarımız gizlidir. Bizlere düşen asli görev, bu marşı ezberlemekle yetinmeyip onun taşıdığı ruhu derinden kavrayıp geleceğe taşımaktır." dedi.

Programda öğretmen ve öğrenciler Ersoy'un şiirlerini okudu, türküler seslendirildi. Öğrencilerin sahnelediği gösteriyle İstiklal Marşı'nın yazım süreci anlatıldı.

Etkinlikte, Dilimizin Zenginlikleri Projesi kapsamında il genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Programa Uşak Valisi Serdar Kartal ve Belediye Başkanı Özkan Yalım ile kent protokolü de katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık
