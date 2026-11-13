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Uşak'ta "HİKMET" projesi tanıtıldı

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Uşak'ta 'HİKMET' projesi tanıtıldı
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Uşak Valiliği koordinesinde başlatılan, öğrencilerin milli ve manevi değerlerini daha iyi tanımasını hedefleyen "HİKMET" projesinin tanıtımı yapıldı.

Uşak Valiliği koordinesinde başlatılan, öğrencilerin milli ve manevi değerlerini daha iyi tanımasını hedefleyen "HİKMET" projesinin tanıtımı yapıldı.

Atatürk Kültür Merkezi'ndeki programda konuşan Uşak Valisi Serdar Kartal, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Öğrencilere değerler eğitimini sade bir dille aktarmayı amaçladıklarını ifade eden Kartal, Hazreti Muhammed başta olmak üzere Fatih Sultan Mehmet, Sultan Alparslan ve Mustafa Kemal Atatürk gibi tarihi şahsiyetlerin hayatlarının, ilkokul öğrencilerinin anlayabileceği düzeyde kitaplaştırılacağını belirtti.

Kartal, bilim insanlarının hayatlarının da kitap haline getirileceğini ve tüm eserlerin öğrencilere ücretsiz dağıtılacağını söyledi.

Proje kapsamında çocuklara değerler eğitimine ilişkin seminerler verileceğini, şehit aileleri ile gazilerin ziyaret edileceğini ve ramazan ayında bazı sofralara misafir olunacağını kaydeden Kartal, okullarda akran nezaketini geliştirmeye yönelik çalışmalar yürütüleceğini dile getirdi.

Kartal, kitap okuma saatleri, tiyatro gösterileri, tarihi ve kültürel geziler, sosyal sorumluluk faaliyetleri ile çeşitli yarışmaların da projede yer aldığını dile getirerek, köklerinden güç alan, değerleriyle yükselen ve geleceğe güvenle yürüyen nesiller yetiştirmeyi hedeflediklerini aktardı.

Programda, AK Parti Uşak Milletvekili Fahrettin Tuğrul ve Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan da birer konuşma yaptı.

Projeye ilişkin sunum yapan İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, "güzel ahlak", "çalışkanlık", "sorumluluk", "yardımlaşma ve hoşgörü", "vatanseverlik", "dürüstlük", "adalet" ve "disiplin" gibi temalardan her ay birinin okullarda ele alınacağını söyledi.

Konuşmaların ardından 8 okulda yapımı tamamlanan konferans salonu ile 8 okuldaki mescidin açılışı yapıldı.

Kaynak: AA
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