Panelvandan Düşen Genç Hayatını Kaybetti
Uşak'ın Karahallı ilçesinde hareket halindeki panelvandan yola düşen çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Uşak'ın Karahallı ilçesinde hareket halindeki panelvandan yola düşen çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Buğdaylı Mahallesi'nde ilerleyen Y.E.Y. (21) yönetimindeki 06 FL 8462 plakalı panelvanın kapısının açılması sonucu araçta yolcu olarak bulunan Furkan Ç. (16) yola düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Furkan Ç. ambulansla Karahallı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Buradaki müdahalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Furkan Ç, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.