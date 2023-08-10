Uşak'ta Hafif Ticari Araç Devrildi: 2'si Çocuk 4 Kişi Yaralandı

Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında, bir hafif ticari araç tarlaya devrildi ve 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılar, Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.