Uşak'ta durdurulan TIR'da 8 milyon 320 bin adet 'kaçak sigara' ele geçirildi

UŞAK (DHA) - UŞAK'ta polis ekiplerince durdurulup, arama yapılan TIR'ın dorsesinde koliler içerisinde 8 milyon 320 bin adet kaçak sigara ele geçirdi, 1 kişi gözaltına alındı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişinde şüphe üzerine bir TIR'ı durdurup arama yaptı. Ekiplerce TIR'ın dorsesinde incelemede koliler içerisinde kaçak sigara olduğu tespit edildi. Polis ekiplerince yapılan detaylı aramada 360 koli içerisinde toplam 8 milyon 320 bin adet kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el konulurken, sürücü gözaltına alındı.