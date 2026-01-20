Uşak'ta bir kişinin darbedilmesine ilişkin yakalanan şüpheli tutuklandı
Uşak'ta bir kişinin darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan Ejder K. tutuklandı, A.G. serbest bırakıldı. Olay, sosyal medya canlı yayını sayesinde ortaya çıktı.
Uşak'ta bir kişinin darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Ejder K. (20), A.G. (16) ve Efecan K. (20), 14 Ocak'ta birlikte gittikleri Elmalıdere Mahallesi Akse Çamlığı'nda tartıştı.
Tartışmanın ardından Ejder K, Efecan K'yi darbetmeye başladı. A.G. ise Efecan K'nin darbedildiği anları sosyal medya üzerinden canlı yayınladı.
Görüntülerin bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı.
Polis ekipleri, Ejder K. ve A.G'yi dün gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ejder K. tutuklandı, A.G. ise serbest bırakıldı.