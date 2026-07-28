Haberler

Uşak'ta çekiciden devrilen kamyon trafiği aksattı

Uşak'ta çekiciden devrilen kamyon trafiği aksattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uşak'ta, arızalanması nedeniyle çekiciye yüklenen kamyonun yola devrilmesi sonucu ulaşım bir süre aksadı.

Uşak'ta, arızalanması nedeniyle çekiciye yüklenen kamyonun yola devrilmesi sonucu ulaşım bir süre aksadı.

H.A. (52) yönetimindeki 06 DCJ 487 plakalı kamyon, İzmir- Uşak kara yolunun Yenişehir rampalarında arızalandı.

Yardım talebi üzerine kamyon, M.Y. (45) idaresindeki 64 AAP 831 plakalı çekiciye yüklendi. Tamir için Uşak'a götürülmesi planlanan kamyon, Gediz Kavşağı'nda çekici üzerinden yola devrildi.

Kamyondaki domatesler yola saçıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunun Uşak'a gidiş yönü bir süre ulaşıma kapandı.

Kamyonun vinç yardımıyla kaldırılması ve domateslerin temizlenmesinin ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA
Ankara'yı karıştıran salgın iddiası: Hastaneler doldu taştı, şikayetler benzer

Bir ilimiz diken üstünde: Hastaneler doldu taştı, şikayetler benzer
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaşta bir ilk! Başkenti 390'dan fazla İHA ile cehenneme çevirdiler

Bu bir ilk! Başkenti 390'dan fazla İHA ile cehenneme çevirdiler
Göztepe, 900 bin Euro'ya transfer ettiği Juan'ı tarihi bir rakama sattı

900 bin Euro'ya transfer etmişlerdi! Tarihi bir rakama sattılar
Kameraları izleyince gözlerine inanamadı: 4 kadın, 100 kiloluk buzdolabını böyle çaldı

4 kadın, 100 kiloluk buzdolabını böyle çaldı
Sahte hakimden pişkin savunma

Sahte hakimden pişkin savunma! Evinden çıkanlara bakın
Selçuk İnan'dan yıldız futbolcusuna tepki: Kimse Kocaelispor'dan büyük değildir

Yıldız futbolcusuna sert tepki: Kimse Kocaelispor'dan büyük değildir
Konya'daki kuyumcu cinayeti soygun girişimi çıktı

Herkes alacak cinayeti sanıyordu! Gerçek bambaşka çıktı
Özgür Özel'den Mansur Yavaş ve Zeydan Karalar açıklaması

Mansur Yavaş ve Zeydan Karalar için sessizliğini bozdu