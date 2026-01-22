Uşak'ta bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Haberler

Uşak'ta bir evde tadilat yapan H.G. ve İ.M.Y. arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. İ.M.Y. tarafından yaralanan H.G. ve olaya müdahale eden F.A. hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası şüpheli kaçtı.

Uşak'ta çıkan kavgada 2 kişi bıçaklandı.

Elmalıdere Mahallesi İkinci Özdemir Sokak'ta bir evde tadilat işi yapan H.G. (24) ile İ.M.Y. (17) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

İ.M.Y. kavgaya dönüşen olayda H.G. ve kavgayı ayırmak isteyen beraber çalıştıkları F.A'yı (31) bıçakla yaraladı.

Yaralılar kendi imkanlarıyla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti.

Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel
