Uşak'ta 18 bin ilkokul öğrencisinin güzel ahlaklı yetişmesi, milli ve manevi değerleri daha iyi öğrenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığının desteğiyle hazırlanan 2 kitabın dağıtımına başlandı. Proje kapsamında velilerin de dahil edileceği çeşitli kültürel etkinlikler ve bilgi yarışmaları düzenlenecek.

Kentteki ilkokul öğrencilerinin değerler eğitimini hem teorik hem de pratikte yaşayarak öğrenmeleri amacıyla Uşak Valiliği öncülüğünde hazırlanan "HİKMET Erdem ve Bilim Akademisi Projesi" kapsamında çalışmalar hız kazandı.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteğiyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki Kitap Komisyonu ve Eğitime Destek Platformu tarafından ilk etapta Hazreti Muhammed'in hayatını ilkokul öğrencilerinin anlayabileceği dilde anlatan "Allah'ın Elçisi Hazreti Muhammed" ve "Uygulamalı Değerler Eğitimi Hikayeleri" isimli 2 kitap hazırlandı.

Hazırlanan bu kitapların 18 bin ilkokul öğrencisine ücretsiz dağıtımına başlandı.

Proje kapsamında "güzel ahlak", "çalışkanlık", "sorumluluk", "yardımlaşma ve hoşgörü", "vatanseverlik", "dürüstlük", "adalet" ve "disiplin" gibi temalarda her ay bir konu ele alınacak. Öğrencilere bu konularda eğitim verilerek, velilerin de olduğu çeşitli etkinlikler hayata geçirilecek.

Uşak Valisi Serdar Kartal, AA muhabirine, HİKMET Projesi'nin kendisini çok heyecanlandırdığını söyledi.

Öğrencilere değerler eğitimini en iyi şekilde vermek, aynı zamanda onlara yaşayarak bazı şeyleri öğretmek amacıyla yola çıktıklarını anlatan Kartal, bu kapsamda yıl boyunca çeşitli etkinliklerin hayata geçirileceğini ifade etti.

Proje kapsamında "Allah'ın Elçisi Hazreti Muhammed" ve "Uygulamalı Değerler Eğitimi Hikayeleri" kitaplarının yanı sıra yerel ve ulusal kahramanları konu alan yayınlar hazırlanacağını belirten Kartal, şunları kaydetti:

"Toplamda öğrencilere 4 kitap dağıtacağız. Peygamber Efendimizin hayatı bizler için rehber, en önemli ışık. Biz onun hayatındaki erdemleri çocuklarımıza saf haliyle verdiğimizde zaten okullarımızdaki değerler eğitiminin yüzde 80'ini, yüzde 90'ını başarmış olacağız. Sadece kitap dağıtmakla kalmayacağız. Bu kitaplarımızdan çeşitli sınavlar yapacağız, bilgi yarışmaları düzenleyeceğiz, tiyatrolar hazırlayacağız, kültürel etkinlikler yapacağız. Çocuklarımızı ve ailelerini özellikle bu sistemin içerisine katacağız. Çocuklarımızı gazilerle buluşturacağız, şehit mezarlarının bakım onarımını yapacağız. Şehit ailelerimizin ziyareti, yaşlı bakımevimizin ziyareti, muhtaç durumda olan ailelerle ilgili dayanışma, bu tür faaliyetlerle de destekleyeceğiz. Sadece bir akademik çalışma olmayacak. Aynı zamanda çocukların dışarıya yönelik özellikle bu amaçladığımız değerleri içselleştirmesi ile alakalı faaliyetlerimiz olacak. Çocuklarımızla büyük bir değerler festivali şenliğiyle bu süreci tamamlayacağız."

Vali Kartal, toplumda çocuklara ve gençlere bazı konularda ön yargılı davranıldığına işaret etti.

Projenin başarılı olacağına inandıklarını dile getiren Kartal, "Medeniyetimizin özünü onlara verdiğimiz zaman hayatlarında çok daha başarılı olacaklarını düşünüyorum. Ayrıca toplumsal dayanışmamızın, birbirimize olan saygımızın, sevgimizin, asayiş olaylarındaki azalmanın, okullarımızdaki sıkıntılı olaylardaki azalmanın da bu vesileyle sağlanacağına inanıyorum. Biz çocuklarımızı en güzel şekilde hem manevi gelişimlerini sağlayacak hem akademik birikimlerini artıracak şekilde bilimle ve kendi medeniyetimizle ayakta duracak şekilde yetiştiriyoruz. Maarif modelimizin de özü budur." diye konuştu.

İlerleyen dönemde ortaokul öğrencilerini de projeye dahil edeceklerini belirten Kartal, desteklerinden dolayı İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.

Kaynak: AA