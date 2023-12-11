Uşak'ta "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" etkinliği düzenlendi

Uşak'ta 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğünce etkinlik düzenlendi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Uşak Valisi Turan Ergün, etkinlikte yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı.

Türkiye'nin, dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yanında olduğunu vurgulayan Ergün, "Maalesef, mücadelelerle kazanılmış insan haklarının kağıt üzerinde kaldığını, ileriye gidemediğini görüyoruz. Bunun en son örneği Filistin'de yapılan katliama, soykırıma dünyanın ses çıkarmamasıdır." ifadelerini kullandı.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını, uluslararası kamuoyunun sessizce izlediğini belirtti. Gazze'deki işgalde masum çocuklar ve kadınların hedef alındığını hatırlatan Çakın, şöyle konuştu:

"Filistin, tüm dünyanın gözü önünde yok edilmeye çalışılmaktadır. Sivil halkın hedef alındığı Filistin'de en acı tablolardan bir tanesi ise sürekli hak ve adaletten bahsedenlerin şimdilerde sessizliğe bürünmesi, zülüm karşısında takındığı çirkin tutum ve tavır olmuştur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından yüksek sesle dile getirilen 'daha adil bir dünya' çağrısı şimdi önemini bir kez daha göstermiştir."

Konuşmaların ardından öğrencilerce hazırlanan drama ve oratoryo gösterisinin sergilendiği etkinlik, insan hakları konulu resim sergisinin gezilmesiyle son buldu.