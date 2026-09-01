Uşak'ın Kurtuluşunun 104. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Uşak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Kalfa Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda konuşan Uşak Valisi Serdar Kartal, Uşak'ın Milli Mücadele döneminde önemli bir rol üstlendiğini belirterek, yıl dönümünü büyük bir gururla kutladıklarını söyledi.

Geçmişte verilen mücadelenin vatan toprağını düşmandan korumak, bugünün ise Türkiye'yi ilimde, teknolojide, üretimde, yerli ve milli savunma sanayisi ile diplomaside dünyanın en güçlü devletlerinden biri haline getirmek olduğunu vurgulayan Kartal, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, bu yolda kararlılıkla ilerlemektedir. Orta Doğu'da savaşların, çatışmaların ve büyük insani dramların yaşandığı bu dönemde ülkemiz barışın ve istikrarın tesisi için güçlü bir diplomasi yürütürken, mazlumların hukukunu da uluslararası platformlarda kararlılıkla savunmaktadır. Bizler de Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda, köklerinden aldığı güçle geleceğe yürüyen büyük ve güçlü Türkiye'nin yükselişine Uşak'ımızdan omuz vermek için bütün kurumlarımızla, büyük bir gayret ve sorumluluk şuuruyla çalışıyoruz."

Programa katılan AK Parti Uşak milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan ve Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. İskender Pala da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Jandarma Genel Komutanlığı Merasim Bölük Komutanlığı tarafından gösteri sunuldu. Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığınca (JÖAK) da helikopterle "Üzüm Salkımı" gösterisi gerçekleştirildi.

Etkinlikte paramotor ile atlı okçuluk ve kökbörü gösterilerinin ardından cirit turnuvasının finali yapıldı.

Kaynak: AA