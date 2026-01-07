Haberler

Uşak Cumhuriyet Başsavcısı Çınar, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Uşak Cumhuriyet Başsavcısı Çınar, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı
Güncelleme:
Uşak Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen 2025 yılı 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları inceledi ve ödül alacak fotoğrafları seçti. Çınar, özellikle Gazze'deki olayların vurgulandığı fotoğrafların önemine dikkat çekti.

Uşak Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Çınar, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

" Gazze : Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın " Gazze'de zorla yerinden edilen Filistinliler topraklarına döndü" başlıklı fotoğrafını seçen Çınar, "Portre" kategorisinde ise Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" başlıklı fotoğrafını tercih etti.

Çınar, "Haber" kategorisinde Hakan Akgün'ün "İnsansız hava kaleleri", "Spor" kategorisinde Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek ailede başlar", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Berkan Çetin'in "İlk seferinde", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Ümmü Nisan Kandilcioğlu'nun "Başka bir dünya" fotoğrafını seçti.

Fotoğrafların her birinin birbirinden değerli olduğunu söyleyen Çınar, aralarında seçim yapmakta zorlandığını ifade etti.

Çınar, "Özellikle Gazze kategorisindeki fotoğraflar çok kıymetli. Bu soykırımın dünyaya duyurulmasında büyük katkı sağlayan Anadolu Ajansının üstün başarılarının her zaman devam etmesini diliyorum. Diğer kategorilerdeki tüm fotoğrafların da gayet özverili şekilde belirlenmiş ve hazırlanmış olduğunu gördüm. Emeklerinden dolayı tüm Anadolu Ajansı çalışanlarına teşekkür ediyorum." dedi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

