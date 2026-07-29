Haberler

Uşak Belediyesinde sigortalı gösterilip Özkan Yalım'ın işletmelerinde çalışan 15 şüpheli gözaltında

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uşak Belediyesi şirketlerinde sigortalı gösterilip, tutuklanmasının ardından Uşak Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özkan Yalım'a ait işletmelerde çalıştığı tespit edilen kişilere yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Uşak Belediyesi şirketlerinde sigortalı gösterilip, tutuklanmasının ardından Uşak Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özkan Yalım'a ait işletmelerde çalıştığı tespit edilen kişilere yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığının, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında, Özkan Yalım'a ait otel, restoran ve eğlence mekanlarında çalıştığı tespit edilen 22 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'inin başka suçlardan tutuklu olduğu, 2'sinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Operasyonda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Şüphelilerin, belediyenin şirketlerinde sigortalı gösterilmelerine rağmen Yalım'a ait işletmelerde çalıştığı öne sürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Uşak Belediyesine yönelik "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında 27 Mart'ta operasyon düzenlenmiş, gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım tutuklanmış ve görevden uzaklaştırılmıştı.

Kaynak: AA
Üsküdar Belediyesi operasyonunun detayları! Kriptolu sistem kurmuşlar

Üsküdar operasyonunun detayları! Kripto detayı çok konuşulur
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

5 gecelik sessizlik bitti! İran füzeleri ateşledi, ABD'den misilleme gecikmedi

5 gün sonra korkulan oldu! Arap ülkesine gece yarısı bomba yağdı
Kulisleri sallayacak iddia: Cemil Tugay AK Parti'ye geçecek

En güvendiği belediye başkanı AK Parti'ye katılıyor
Elektrik akımı can aldı! Bir işçi yaralı

Kimse bunu yaşamamalı: Yüksekte gelen son kahretti
Begüm Öner: Kızımızın yüzünü göstermiyoruz diye linçleniyoruz

Begüm Öner: Kızımızın yüzünü göstermiyoruz diye linçleniyoruz
Şanlıurfa'da eşini silahla öldüren kişi intihar etti

Bir kadın cinayeti daha! Eşini öldürdü, aynı silahla intihar etti
Elçin Sangu 'Üzgünüm' deyip yaptığı bağış miktarını açıkladı

Elçin Sangu "Üzgünüm" deyip yaptığı bağış miktarını açıkladı
Koyununu ve köpeğini arayan çobanı dehşete düşüren görüntü

Koyununu ve köpeğini arayan çobanı dehşete düşüren görüntü