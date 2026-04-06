Uşak Belediye Başkan Vekilliğine Hatice Terekeci Özkan seçildi

Uşak Belediye Meclisi, tutuklanan Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın görevden uzaklaştırılması sonrası Hatice Terekeci Özkan'ı Başkan Vekili olarak seçti. Oylama sonucu Özkan 18 oy alarak başkan vekilliğine getirildi.

Uşak Belediye Meclisinde, tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın görevden uzaklaştırılması nedeniyle yapılan oylamada, Başkan Vekilliğine CHP'li Meclis Üyesi Hatice Terekeci Özkan seçildi.

Uşak Belediyesi olağanüstü meclis toplantısı Huzurpark'taki Belediye Meclis Salonu'nda yapıldı.

Toplantıda, Yalım'ın yerine Başkan Vekilliği için seçim yapıldı.

CHP Grubu'nun adayı Hatice Terekeci Özkan, AK Parti Grubu'nun adayı ise Şemseddin Karabulut oldu. MHP ve İYİ Parti aday çıkarmadı.

Yapılan gizli oylamada, ilk iki turda istenilen çoğunluk sağlanamadı.

Oylamanın üçüncü turunda Özkan 18 oy, Karabulut 9 oy aldı, 2 oy ise boş çıktı.

Başkan Vekilliğine seçilen Özkan, "Bu Başkan Vekilliği görevini tarafıma tevdi eden, oy veren, vermeyen tüm meclis üyesi arkadaşlarıma teşekkür ederim. Başkan Vekilliği süresince meclis üyesi arkadaşlarımla bu süreci ortak akıl, sağduyu ve şeffaflık içerisinde yürüteceğimize inancım tamdır. Önemli olan Uşak halkıysa gerisi teferruattır." diye konuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Uşak Belediyesine yönelik "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında operasyon düzenlenmiş, Özkan Yalım'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Yalım'ın da aralarında bulunduğu 9 şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmış, 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İçişleri Bakanlığı, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak" ile "icbar suretiyle irtikap ve rüşvet alma" suçlarından tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın görevden uzaklaştırıldığını bildirmişti.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık
