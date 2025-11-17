Uşak'a Yıllık 2,17 Milyon Metreküp İlave İçme Suyu Sağlanacak

(ANKARA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Uşak'a yıllık 2,17 milyon metreküp ilave içme suyu sağlanacağını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Uşak'ın içme suyu sorunu DSİ'nin güçlü yatırımlarıyla çözülüyor. Banaz Baybuyan Deresi'nden toplanacak sular, Küçükler Barajı'na aktarılacak ve şehrimize yıllık 2,17 milyon metreküp ilave içme suyu sağlayacak. Uşak için hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.