Uşak'a Yıllık 2,17 Milyon Metreküp İlave İçme Suyu Sağlanacak
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Uşak'a yapılacak yatırımlarla yıllık 2,17 milyon metreküp ilave içme suyu sağlanacağını açıkladı. Projeye göre su, Banaz Baybuyan Deresi'nden toplanarak Küçükler Barajı'na aktarılacak.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Uşak'ın içme suyu sorunu DSİ'nin güçlü yatırımlarıyla çözülüyor. Banaz Baybuyan Deresi'nden toplanacak sular, Küçükler Barajı'na aktarılacak ve şehrimize yıllık 2,17 milyon metreküp ilave içme suyu sağlayacak. Uşak için hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.
Kaynak: ANKA / Güncel