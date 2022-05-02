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Urla protokolü bayramlaştı

AA - Göksel Kayseri - Güncel
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Urla protokolü bayramlaştı

İzmir'in Urla ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla ilçe protokolünün katılımıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

URLA, İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla ilçe protokolünün katılımıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Urla Mini Meydan'da gerçekleşen bayramlaşma törenine Urla Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murtaza Dayanç ile Urla Garnizon Komutanı Deniz Albay Hüseyin Çoban'ın da aralarında bulunduğu ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Dayanç, bayramın tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini diledi.

Dayanç ve beraberindekiler daha sonra ilçedeki şehit ailelerini ziyaret etti.

AA / Göksel Kayseri - Güncel

Ramazan Bayramı, Albay, İzmir, Urla, Güncel, Haberler

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