Urla'da Orman Yangını: Ekipler Alevlere Havadan ve Karadan Müdahale Ediyor
İZMİR'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Bölgede 4 uçak, 8 helikopter, 30 arazöz, 6 su ikmal aracı, 4 dozer ve 5 yer ekibi görevlendirildi.
İZMİR'in Urla ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.
Urla ilçesine bağlı Yağcılar Mahallesi'nde, ormanlık saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına 10 dakika içerisinde müdahale etti. Bölgede 4 uçak, 8 helikopter, 30 arazöz, 6 su ikmal aracı, 4 dozer ve 5 yer ekibi görevlendirildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.