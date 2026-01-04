Haberler

İzmir'de 14 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Urla ilçesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda, 1'i çocuk olmak üzere toplamda 14 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, Urla ilçesi Özbek Mahallesi mevkinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi sevk edildi.

Ekipler, 1'i çocuk 14 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış - Güncel
