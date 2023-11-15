Ürgüp Cumhuriyet Meydanı'ndaki Sıcak Asfalt Çalışmaları Tamamlandı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bulunan Cumhuriyet Meydanı'nı çevreleyen yolda planlanan sıcak asfalt çalışmaları 1 hafta gibi rekor bir sürede tamamlandı. Ürgüp Belediyesi, vatandaşların ulaşımlarını daha rahat ve modern bir şekilde sağlamak için yolun altında kalan eski su tüneline bağlı olarak oluşan çökmeleri engellemek amacıyla sıcak asfalt yol çalışmalarını tamamladı. 45 bin metrelik asfaltlama çalışması kış ayından önce tamamlandı.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bulunan Cumhuriyet Meydanı'nı çevreleyen yolda planlanan sıcak asfalt çalışmaları 1 hafta gibi rekor bir sürede tamamlandı.

İlçe genelinde vatandaşların ulaşımlarını daha rahat ve modern bir şekilde sağlayabilmeleri için projelerini bir bir hayata geçiren Ürgüp Belediyesi, Cumhuriyet Meydanı etrafındaki yolun altında kalan eski su tüneline bağlı olarak yolda oluşan çökmeleri engellemek için planlanan program dahilinde sıcak asfalt yol çalışmalarını tamamladı.

Meydanı çevreleyen bölgedeki işyerlerinin alt yapısının da asfalt öncesi tamamlandığı çalışma çerçevesinde Bahçelievler Mahallesi, Gençlik Spor Salonu stadyum çevresi, Sanayi ile Fatih Mahallesi arası, noter önünden başlayarak Cumhuriyet Meydanı ve Evka Mahallesi Aksalur yolunu kapsayan 45 bin metrelik asfaltlama çalışması kış ayından önce tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunuldu.

Kent estetiği ve ulaşım konforu için planladıkları çalışmaları kısa sürede tamamlamanın verdiği mutluluğu ifade eden Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, "Vatandaşlarımızdan bize olan geri dönüşlerle, yaptığımız teknik ölçüm ve araştırmalarla sıcak asfalt çalışmasının Cumhuriyet Meydanı'nı çevreleyen bölgede yapmaya karar verdik. Bölgemizin cazibe merkezi olan Ürgüp'ümüzün yoğun misafir ağırladığı, ilçemizin ticari hareketliliğinin yaşandığı Cumhuriyet Meydanımızı hızla ve titizlikle altyapısıyla birlikte esnafımıza ve vatandaşlarımıza da asgari düzeyde rahatsızlık düsturuyla tamamlamak için hazırlıklarımızı tamamlayıp "Bismillah" dedik. Hava şartlarını da hesaba katarak gece ve gündüz vardiya sistemiyle çalışarak 1 hafta gibi rekor bir sürede çalışmalarımızı tamamladık. Çalışmalar esnasında verdiğimiz rahatsızlık için özür diliyor, özverili çalışmaları ve gayretleri nedeniyle de çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Meydan etrafındaki altyapı ve sıcak asfalt serim çalışmalarının tamamlanmasının ardından çizgi ve kaldırım düzenleme, ışıklandırma çalışmalarının da yapılacağını belirten Başkan Aktürk, "Sıcak asfalt kaplamalarıyla yeni yollarımız ilçemize hayırlı olsun. Kazasız belasız kullanmak nasip olsun" dedi. - NEVŞEHİR